وزارة زراعة الإقليم تعترض على الحصة المقررة من بغداد لتسويق قمح كوردستان

أعربت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد، عن عدم رضاها على كمية الحصة المقررة لتسويق محصول القمح التي حددتها الحكومة الاتحادية للمزارعين في الإقليم وتحاول حاليا زيادة تلك الكمية.

وقال زيدا محمد كريم، مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، في مؤتمر صحفي إنه في اجتماعه السابق مع لجنة تسلم محصول قمح الإقليم في بغداد أعرب عن عدم رضاه حول كمية القمح المحددة لمزارعي الإقليم بـ 375 ألف طن للموسم الحالي.

وأضاف أنه بجهود الجهات ذات العلاقة، من المتوقع أن تزيد الحكومة العراقية قريبا كمية القمح المراد تسويقه من المزارعين في إقليم كوردستان.

وأعلنت وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، أمس السبت، تسلم الاقليم 40 مليار دينار عراقي مبالغ تسويق محصول القمح من مزارعي الاقليم للموسم الزراعي الحالي.

وقال وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان كمال مسلم في مؤتمر صحفي يوم أمس، وحضره مراسل كوردستان 24 ، إن الوزارة باشرت اليوم بتسلم قمح بذور الرتب العليا من المزارعين، مردفا بالقول إن نوعية القمح المنتج لهذا الموسم جيدة جدا، معربا بأن تكون المحاصيل المسلمة إلى صوامع الحبوب تكون كذلك.

وأضاف مسلم، نأمل أن يكون محصول هذا العام أفضل من حيث الكمية والنوعية، مبينا ان هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة لإيداع مبالغ جيدة في حساب وزارة التجارة في اربيل لتسلم المحاصيل في المحافظات الثلاث ونسعى الى تسليم المبالغ المالية على المزارعين ولن تتأخر اكثر من اسبوعين.

وبين مسلم، أن “سعر كل كيلو من الحنطة وفق تسعير وزارة التجارة العراقية هو 850 دينار عراقي الى سايلوات العراق بشكل عام و سايلوات كوردستان”، موضحا “الآن أكثر من 40 مليار دينار عراقي موجودة في مصارف كوردستان”.

وتابع، أن “20 مليار منها في مصارف السليمانية، و10 مليارات دينار في مصارف اربيل، و10 في مصارف دهوك”، لافتا الى أن الفلاحين سيستلمون هذه المبالغ بعد تسليمهم الحنطة الى السايلوات”.