مسرور بارزاني: التغييرات التي أدخلت على حصة إقليم كوردستان بالموازنة لن تمضي

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن التغييرات التي أدخلت على حصة إقليم كوردستان بالموازنة العامة، “لن تمضي”، مشدداً على أنها “محاولة يائسة لن تنجح”.

وقال مسرور بارزاني، خلال مشاركته لفلاحين ومزارعين كورد عملية حصاد المحاصيل في أحد سهول أربيل، السبت (27 أيار 2023)، إن “التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان”، مستدركاً “لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي”.

وتأسّف رئيس حكومة إقليم كوردستان لـ “وجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح”.

زار مسرور بارزاني سهل زرارتي في محافظة أربيل، واطلع عن كثب على أوضاع المزارعين والفلاحين، كما شارك في عملية حصاد المحاصيل، حيث بدأت سايلوهات (صوامع) إقليم كوردستان في استلام القمح من الفلاحين، وفق بيان رئاسة حكومة إقليم كوردستان.

رئيس حكومة إقليم كوردستان أكد خلال جلسة مع عدد من مزارعي المنطقة، مؤكداً أن “حكومة إقليم كوردستان تعمل جاهدة لبذل أقصى الجهود من أجل زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي وتسويق منتجات مزارعي كوردستان بطريقة تهدف إلى تبديد قلقهم وهواجسهم بشأن تسويق منتجاتهم”.

رفض كوردستاني

يذكر أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أعرب عن قلقه العميق من التغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة، داعياً الأطراف كافة وخاصة أطراف ائتلاف إدارة الدولة إلى “الالتزام بالاتفاقيات وأن نتصرف جميعنا بمستوى المسؤولية”.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بيان يوم (26 أيار 2023)، إن التغييرات التي مست مشروع قانون الموازنة “تخلق عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة العامة الذي يتطلع العراقيون بأمل إلى المصادقة عليه لثلاث سنوات قادمة”.

وشدد على أن “تجاوز التفاهم والاتفاق والسعي لانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، يمثل أسلوب تعامل مخالف تماماً للمسؤولية الوطنية ولا ينتج سوى خيبة الأمل”.

رئيس إقليم كوردستان دعا الأطراف كافة وخاصة أطراف ائتلاف إدارة الدولة إلى “الالتزام بالاتفاقيات وأن نتصرف جميعنا بمستوى المسؤولية”، مؤكداً أن “إقليم كوردستان، وكما هو دائماً، مستعد لحل كل المشاكل على أساس الدستور”.

في هذا السياق، أشار إلى أن تجربة الأشهر الأخيرة من “العمل المشترك والتفاهم والوئام بين القوى والأطراف العراقية والعمل باتفاقية تشكيل الحكومة الاتحادية”، كانت “مبعث ارتياح لشعب العراق وأصدقائه”، مؤكداً ضرورة “تعزيز هذا التوجه وعدم السماح لأشخاص بأن يحرّفوا الاتفاقيات ويعقّدوا الأوضاع”.

“لن نسمح بعقد الجلسة”

وكان نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، قال لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الجمعة (26 أيار 2023)، إنه تم تأجيل جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة إلى “أجل غير مسمى”.

وكان شاخوان عبد الله، قد أكد على أنهم لن يسمحوا بعقد جلسة مجلس النواب للتصويت على الموازنة، في حال تعديل المادتين 13 و14 من مشروع القانون المتعلقتين باستحقاقات إقليم كوردستان.

وأعرب في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية يوم الخميس، عن أسفه لـ “المحاولات التي تبذل لتعديل المادتين (13 و14)”، مضيفاً: “لن نسمح بتعديلهما لأنهما نتاج الحوار بين حكومتين دام لعدة أشهر ولهما جوانب فنية وإدارية”.

“غير دستوري”

يوم أمس الجمعة، وصفت حكومة إقليم كوردستان التغييرات التي أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية النيابية على مشروع قانون الموازنة بـ “غير دستورية”، مشددة على أنها لن تلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق مع حكومة السوداني.

وقالت إن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 25/5/2023 “ضد إقليم كوردستان”، منوّة إلى أنها “تتنافي بوضوح مع الاتفاق الموقع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب”.

وأكدت على أنها لن تقبل “على الإطلاق بهذا الظلم والانتهاك بحق حقوق شعب كوردستان”.