حديث السوداني عن ولي العد السعودي يثير تفاعلا كبيرا: ‘قال لي أنا و وزرائي مستشارين عندك’

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمقابلة يظهر فيها رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني مستذكرا حديثا سابقا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وفي مقطع الفيديو المتداول قال رئيس الوزراء العراقي: “الأمير محمد بن سلمان، قال لي أنا و وزرائي مستشارين عندك، ومستعد للاستثمار في العراق من المليار إلى الـ100 مليار دولار”.

وفي وقت سابق من الامس، أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، الخميس، الاتفاق على مساهمة شركة سعودية بتطوير حقل عكاز الغازي.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني في كلمة له خلال مشاركته في المجلس التنسيقي العراقي – السعودي، إنه “قد تم الاتفاق مع السعودية على قيام شركة ارامكو بالاستثمار وتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار”.

وأضاف عبدالغني، إن “الهدف من استثمار بمساهمة شركة سعودية متخصصة هو تطوير حقل عكاز الغازي وصولا إلى طاقة انتاجية تناهز (400 مقمق) يوميا”.

كما أكدت وزراة المالية، يوم امس الخميس، ان العراق حريص على توفير الدعم المطلوب لزيادة حجم الاستثمارات السعودية والاستفادة مما توفره الحكومة من فرص استثمارية متميزة.

وقالت الوزارة في بيان، انه “خلال مشاركتها اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي بدورته الخامسة اكدت وزيرة المالية طيف سامي، ان توصلنا مع الاشقاء في المملكة الى رؤى مشتركة لدعم القطاعات الحيوية في العراق لاسيما الزراعة والصناعة والصحة”.

وأضاف البيان: “الاتفاق على تفعيل عمل اللجان بين الجانبين دعماً لمشاريع البنى التحتية في العراق كالمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية”.

وأشارت سامي، الى: “ركزنا ضمن اولويات لقاءاتنا بالمسؤولين السعوديين على دعم تطوير القطاع المصرفي ومشاريع الطاقة وتحسين بيئة الاعمال بين الطرفين”، بحسب البيان.

"أنا و وزرائي مستشارين عندك، ومستعد للإستثمار في #العراق من المليار إلى الـ100 مليار دولار"

حديث سابق لسموّ #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان مع رئيس الوزراء يُعبّر عن دعم سموّه للعراق وأمنه ونماءه وهذا ماتُترجمه أعمال #مجلس_التنسيق_السعودي_العراقي 🇸🇦🇮🇶 pic.twitter.com/LWLaZSQ971 — عبدالرحمن الروقي 🇸🇦 (@Alotaibi_2030_) May 25, 2023