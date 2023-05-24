تخصيص 5 مليارات و 163 مليون دينار لبناء مستشفى في زاخو

خصص رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني 5 مليارات و 163 مليون دينار لبناء مستشفى طوارئ في ناحية باتيفا التابعة لزاخو في إقليم كوردستان.

وحسب بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة إقليم كوردستان، اليوم الاربعاء ( 24 أيار 2023)، “وافق رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على تخصيص 5 مليارات و 163 مليون دينار، لبناء مستشفى طوارئ في ناحية باتيفا التابعة لإدارة زاخو المستقلة”.

يأتي هذا القرار ” في اطار جدول اعمال التشكیلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان وتطوير القطاع الصحي بهدف تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين في محافظات اقليم كوردستان وادارته المستقل”.

زاخو قضاء تابع لمحافظة دهوك في إقليم كوردستان، مركزه مدينة زاخو، على بعد 10 كيلومترات عن الحدود التركية شمال إقليم كوردستان.

وتعرف زاخو التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة بمناخها المعتدل، ومصايفها الطبيعية الجبلية، حيث يقصدها مئات السياح من باقي مدن ومحافظات اقليم كوردستان ووسط وجنوب العراق، خلال فصل الصيف.

وكثيراً ما تستهدف المنطقة من قبل القوات التركية بذريعة ملاحقتة عناصر تابعين لحزب العمال الكوردستاني، لقربها من الحدود.

في (20 أيلول 2021)، أعلنت محافظة دهوك تحويل قضاء زاخو الى إدارة مستقلة في إقليم كوردستان.

جرى الحدث بمراسم رسمية حضرها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، حيث سلّم مسرور بارزاني الامر الرسمي الى كَوهدار شيخو المشرف على الإدارة المستقلة.