قيادي في الديمقراطي الكوردستاني: اذا نفذت الحكومة الاتحادية الاتفاقات المبرمة سنعود الى كركوك

أكد مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك محمد كمال، اليوم الأربعاء، بأن الحزب سيعود الى مدينة كركوك (أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›) اذا قامت الحكومة الاتحادية بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال الفترة الماضية.

وقال كمال لـ(باسنيوز) : “هناك اتفاقات ابرمت مع الحكومة الاتحادية، ونحن مستعدون للعودة الى كركوك، اذا ما قامت الحكومة بتنفيذ هذه الاتفاقات”.

واضاف “بحسب الاتفاقات المبرمة يجب ان يتم اخلاء مقراتنا وتسليمها الينا”.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد انسحب من كركوك ومعظم المناطق الأخرى المتنازع عليها عقب خيانة 16 أكتوبر 2017، نتيجة لذلك تم الاستيلاء على عشرات المكاتب الحزبية والأمنية التابعة للحزب من بينها المقر الرئيسي لمجلس قيادة كركوك – كرميان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والذي أصبح الآن مقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك.