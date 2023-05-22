أربيل تطالب بغداد الالتزام بالاتفاقات وضمان استحقاقات إقليم كوردستان

طالبت حكومة إقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية والأطراف الرئيسية التي انبثقت عنها الحكومة، بـ “الالتزام بالاتفاقات وضمان استحقاقات وحقوق إقليم كوردستان على قدم المساواة مع باقي مناطق العراق، حسبما نص عليه الدستور”.

جاء خلال اجتماع خاص بإعادة تنظيم المالية العامة في إقليم كوردستان، عقد اليوم الاثنين (22 أيار 2023)، باشراف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

بحسب بيان لحكومة إقليم كوردستان، بحث الاجتماع “حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته المالية في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المطروح حالياً على اللجنة المالية النيابية”، كما تناول “موقف حكومة إقليم كوردستان بشأن “الالتزام بالاتفاق النفطي الموقع بتاريخ (4 نيسان 2023) والفقرات والأحكام الواردة في مشروع قانون الموازنة”.

في هذا السياق طالب الاجتماع “الحكومة الاتحادية والأطراف الرئيسية التي انبثقت عنها الحكومة، بالالتزام بالاتفاقات وضمان استحقاقات وحقوق إقليم كوردستان على قدم المساواة مع باقي مناطق العراق، حسبما نصّ عليه الدستور”.

وكانت بغداد قد شهدت في (4 نيسان 2023)، التوقيع على اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

الاتفاق جاء بعد توقف تصدير نفط إقليم كوردستان إثر قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لصالح العراق، يوم (23 آذار 2023)، في دعواه ضد تركيا لمخالفتها أحكام “اتفاقية خط الأنابيب العراقية – التركية” الموقعة عام 1973.

توحيد الحساب المصرفي لجميع الإيرادات

الاجتماع شهد مناقشات حول “آلية خاصة بإعادة تنظيم الإيرادات والنفقات العامة في جميع أرجاء إقليم كوردستان، والتأكيد على أن تمويل الرواتب، بوصفها أولوية في النفقات واعتبارها نفقات سياديّة، يشكّل أولوية في عمل حكومة إقليم كوردستان، أما بالنسبة إلى النفقات العامة الأخرى، فيجب توزيعها توزيعاً عادلاً وفق عدد السكان في المحافظات والإدارات المستقلة”.

وبناءً على ذلك تقرر “توحيد الحساب المصرفي لجميع مصادر الإيرادات في أنحاء إقليم كوردستان في حساب مصرفي واحد، وإنهاء التوزيع النسبي”.

كما تقرر “الشروع بعملية الربط بين مصارف وخزائن إقليم كوردستان بأسرع وقت بواسطة نظام إلكتروني، وذلك حمايةً للإيرادات العامة وتعزيزاً للشفافية في إدارة الإيرادات والنفقات، والسعي نحو صياغة خطة إنفاق تهدف لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات”، وفق البيان.

بهذا الصدد، أشار رئيس الحكومة الى أن جهوداً تبذل الآن لـ “إنشاء نظام مالي ومصرفي متقدم وعصري في إقليم كوردستان، بالتعاون مع الخبراء المحليين والأجانب”.