النزاهة تضبط تجاوزات بـ47 مليار دينار على عقارات الدولة في نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط عاملين اثنين تجاوزا بقيمة 47 مليار دينار على عقارات الدولة في محافظة نينوى، إضافة إلى ضبط شبكة تمتهن النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنّهم موظفون في دائرة الرعاية الاجتماعية.

وذكرت دائرة التحقيقات، الإثنين (22 أيار 2023)، أن ملاكات مديريّة تحقيق نينوى “تمكَّنت من ضبط اثنين من العاملين في الجمعيّة التعاونيّة لإسكان ذوي الرعاية الاجتماعيّة والاحتياجات الخاصّة؛ لقيامهما بتقطيع وبيع (260) دونماً من الأراضي الزراعيّة المملوكة للدولة”.

وأشارت إلى أن “قيمة الأراضي التي تمَّ بيعها دون استحصال الموافقات الأصوليّة بلغت (47,052,212,760) مليار دينار، لافتة إلى “ضبط صور قيود العقارات، وخرائط إفراز وعقود بيعٍ مع أصحاب حقّ التصرُّف، وكشف حساب الجمعيَّة في المصارف، واجتماعات مجلس إدارة الجمعيَّة”.

وبيّنت أن “قاضي التحقيق المُختصّ، قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من ق.ع.ع”.

أما العملية الأخرى، تمكنت 8 فرق عملٍ من ضبط شبكة من المعقبين يمتهنون النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنهم مُوظَّفون في دائرة الرعاية الاجتماعيَّة ينظّمون مُعاملات شمولهم براتب شبكة الحماية الاجتماعية.

وأفادت الدائرة بـ “ضبط (5) متّهمين وجهازي لابتوب وبصمة تؤخذ فيه بيانات المواطنين وإيهامهم بتخزين بياناتهم لمصلحة دائرة الرعاية الاجتماعيَّة، إضافةً إلى (9) بطاقات ماستر كارد وعددٍ كبيرٍ من المُعاملات ومُستمسكات المواطنين في دور اثنين من المتّهمين، من بينهم المُتَّهم الرئيس الذي صدر بحقه أمر قبض، فيما تمَّ توقيف المُتَّهمين الخمسة الآخرين وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)”.

يذكر أن الهيئة سبق أن أعلنت “تنفيذ عدة عمليّات ضبط لمتهمين بالتجاوز على الأراضي العائدة للدولة في نينوى، منها ما أعلنته في العشرين من آذار، إذ تمكَّنت من ضبط حالات تجاوز على قرابة (350) دونماً تربو قيمتها على (53,000,000,000) مليار دينار”، طبقاً للبيان.