وزير الدفاع: ايران لم تمنح الاسلحة للعراق مجانا خلال معارك تحرير المدن وتطالب باموالها

أكد وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، إن إيران وروسيا لم تمنح الأسلحة للعراق مجانا وهي تطالب بأموالها وبفارق تصريف الدولار ايضا.

وقال العباسي في لقاء تلفزيوني، إننا “نشكر إيران وروسيا على مساعدة العراق بتقديم الأسلحة إبان الحرب مع داعش منذ 2014″، لافتا الى ان “إيران لم تعط الأسلحة مجانا للعراق بل هي تطالب بأموالها مقابل هذه الأسلحة الى الان يداعون بباقي المبالغ وفي كل اجتماع يذكروها، بالاضافة الى مطالبتها حتى بفارق تصريف الدولار بشأن أموال هذه الأسلحة”.

وبشأن المفسوخة عقودهم، اوضح ان “بعض الوحدات نسبة التكامل لديها 200%، ولكن هناك بعض الوحدات تمتلك نظام البديل وأخرى ستشمل حين يتم التحاق المفسوخة عقودهم”، لافتا الى انه “امرهم تم واكملت اللجنة عملها ولكن ننتظر التصويت على افقرة الخاصة بهم المضمنة ضمن موازنة العام الحالي”.

وتابع العباسي، ان “الجيش يحتاج الى رفده بدماء جديدة كل سنة، ونحن منذ حوالي عشر سنوات كان لدينا اخر تطوع”، مبينا ان “المتعينين بسبب تشرين لم نستفد منهم لاختصاصتهم البعيدة”.

ولفت الى ان “العمل المثالي للجندي من 17-30 سنة ولا يوجد لدينا الى القليل”، موضحا انه “طالبنا الحكومة بتوفير دماء جديدة في الوزراة بالموازنة الثلاثية”.

وبين العباسي، انه “لا توجد لدينا اي سلطة في امن بغداد كما ان الداخلية ايضا ليست لديها سلطة لانها من مسؤولية العمليات المشتركة والشرطة الاتحادية”، مؤكدا ان “حدودنا مع سوريا والسعودية وإيران باستثناء كردستان مؤمنة جدا”.