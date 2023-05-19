طقس العراق.. أمطار وتصاعد للغبار وتذبذب بدرجات الحرارة الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أمطاراً وتصاعداً للغبار وتذبذباً بدرجات الحرارة الأيام المقبلة.

وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الشدة تكون رعدية أحياناً وتصاعد الغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية”.

وأضاف البيان أن “طقس يوم الأحد سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ،فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة الشدة وتكون رعدية أحياناً ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق”.

وبين أن “طقس يوم الاثنين سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى الشمالية، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.

ولفت إلى أن “طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد”.