وفاة ابنة أحمد حسن البكر في تركيا

أفاد مصدر مقرّب من عائلة رئيس العراق الأسبق أحمد حسن البكر، بوفاة إحدى بنات الرئيس العراقي، جراء المرض، في تركيا.

واعلن فلاح الندا، أحد شيوخ عشيرة البو ناصر، لشبكة رووداو الإعلامية “وفاة أنعام أحمد حسن البكر صباح اليوم الخميس (18 أيار 2023)، جرّاء المرض في مدينة يلوا بتركيا، ومواراتها الثرى في نفس المدينة”.

وأضاف الندا ان أنعام ابنة الرئيس العراقي الأسبق، من تولد عام 1967، وسيقام لها مجلس عزاء، غداً، في مدينة أربيل.

حسب الندا، كان للرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر 10 أبناء، 3 أولاد و7 بنات، مشيرا الى ان ولدين من ابنائه لا يزالان على قيد الحياة ويقيمان في تركيا والإمارات.

من جانب آخر، ذكر محمد حسن البكر، الابن الأكبر للرئيس الأسبق أحمد حسن البكر انه سيقيم، يوم الأحد المقبل مجلس عزاء لرحيل شقيقته، في مدينة الشارقة الإماراتية.

أحمد حسن البكر، رابع رئيس في جمهورية العراق، ولد عام 1914 في مدينة تكريت، ودرس في الأكاديمية العسكرية العراقية. شارك في عدة انقلابات وحركات عسكرية ضد النظام الملكي في العراق وبعد تأسيس النظام الجمهوري عام 1958.

حكم أحمد حسن البكر جمهورية العراق لـ 11 عاماً، من 1968 لغاية 1979. وتوفي بتاريخ (4 تشرين الأول) من عام 1984.