مسرور بارزاني ووفد ألماني يبحثون تعزيز الاستثمار والعلاقات التجارية بين إقليم كوردستان وألمانيا

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 18 أيار / مايو 2023، وفداً ضم ممثلي الشركات الألمانية.

وجرى في الاجتماع بحث سبل تعزيز الاستثمار والعلاقات التجارية بين إقليم كوردستان وألمانيا.

وعرض رئيس الحكومة نبذة عن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في مجال التنويع الاقتصادي وتيسير عمل المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وتقديم الخدمات العامة إلكترونياً.

كما أعرب رئيس الحكومة عن امتنانه وتقديره للدعم العسكري الذي تقدمه ألمانيا لإقليم كوردستان في إطار التحالف الدولي لمكافحة داعش، كذلك جدد رغبة إقليم كوردستان في تعزيز وتوطيد العلاقات مع ألمانيا، فضلاً عن الاستفادة من تجربتها الصناعية المتقدمة.

وأشار الوفد التجاري وممثلو الشركات الألمانية إلى الدور البارز الذي يؤديه إقليم كوردستان في المنطقة، وأبدوا استعدادهم لتطوير أعمالهم وأنشطتهم واستثماراتهم في إقليم كوردستان.