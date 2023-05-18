مسرور بارزاني يشرح أسباب عدم إمكانية توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة في إقليم كوردستان

عزا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، عدم إمكانية توفير الطاقة في منظومة شبكة الكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة في اليوم إلى زيادة الطلب على الحاصل للتجهيز من قبل المشتركين جراء الزيادة في تعداد السكان ونشاط الحركة الصناعية في الإقليم.

جاء ذلك خلال وضعه الحجر الأساس لمحطة طاقة شمسية جديدة باربيل، والتي ستكون أكبر محطة للطاقة النظيفة والصديقة للبيئة في إقليم كوردستان والعراق كافة، وفقا لوزارة الكهرباء الكوردستانية.

وقال رئيس حكومة الاقليم في كلمة له اثناء المراسم “سعيد بافتتاح هذا المشروع الذي يمكنه توليد 25 ميغاواط في الساعة”، مؤكدا ان ” قطاع الكهرباء يحتاج إلى تطوير أكبر ويجب الاهتمام كثيرا بالطاقة النظيفة والبديلة”.

واضاف ان “هناك الكثير من الفرص أمامنا لتطوير قطاع الكهرباء، وخدمة المواطنين أكثر ولكن من الضروري على المواطنين ترشيد الإستهلاك و دفع الجباية للمساهمة في توفير الطاقة بشكل مستمر”.

وأوضح مسرور بارزاني أن “سبب عدم توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة في اليوم بسبب زيادة عدد السكان والاستهلاك وارتفاع عدد المعامل والمصانع ايضا”، منوها إلى “حكومة اقليم كوردستان لديها برنامج لتوفير الكهرباء بتكاليف أقل”.

وتبلغ قدرة المحطة 25 ميغاواط كهرباء ويحتوي على عدد كبير من الألواح، وهی صديقة للبيئة والكهرباء التي تولدها موصولة بشبكة الكهرباء الوطنية.

ويتم حاليا بحسب الوزارة توليد نسبة 20٪ إلى 30٪ من الكهرباء في إقليم كوردستان من الطاقة الشمسية، وتريد حكومة إقليم كوردستان زيادة هذه الكمية وتقوم بتنفيذ مشاريع مماثلة لهذا الغرض.

ويقوم المشروع الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار علی مساحة 590 دونما وسيتم الانتهاء منه في غضون عام.

يُشار الى ان اقليم كوردستان يحتوي على محطتين للطاقة الشمسية بطاقة 3 ميغاواط، فيما قررت الحكومة بناء محطة كهرباء “بكلفة 235 مليار دينار بطاقة 100 ميغاواط” في ادارة سوران المستقلة باربيل.