اقليم كوردستان يشيّد “أكبر” محطة للطاقة الشمسية في العراق

تشرع حكومة اقليم كوردستان اليوم الخميس، بوضع حجر الأساس لمحطة طاقة شمسية جديدة تعد الأكبر في العراق.

وقالت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان في بيان؛ “ستكون أكبر محطة للطاقة الشمسية في إقليم كوردستان والعراق”.

واشار البيان؛ إلى أن قدرة المحطة تبلغ 25 ميغاواط كهرباء وتحتوي على عدد كبير من الألواح، وهی صديقة للبيئة والكهرباء التي تولدها موصولة بشبكة الكهرباء الوطنية”.

ولفت إلى أنه سيتم حاليا “توليد نسبة 20٪ إلى 30٪ من الكهرباء في إقليم كوردستان من الطاقة الشمسية، وتريد حكومة إقليم كوردستان زيادة هذه الكمية وتقوم بتنفيذ مشاريع مماثلة لهذا الغرض”.

وبين أن “المشروع تبلغ تكلفته 100 مليون دولار، على مساحة 590 دونما وسيتم الانتهاء منه في غضون عام”.

وتوجد في اقليم كوردستان محطتان للطاقة الشمسية بطاقة 3 ميغاواط، فيما قررت الحكومة بناء محطة كهرباء “بكلفة 235 مليار دينار بطاقة 100 ميغاواط” في منطقة سوران.