بكلفة 235 مليار دينار.. بدء العمل في مشروع بناء محطة لتوليد الكهرباء في سوران

دخل مشروع بناء محطة كهربائية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميغاواط حيز التنفيذ ضمن حدود إدارة سوران المستقلة.

مسؤولة الاعلام في المديرية العامة للكهرباء في إدارة سوران وفاء سعيد ، قالت لـ(باسنيوز) ان تكلفة المشروع تبلغ 235 مليار دينار ، وسيتم إنجازه خلال 600 يوم.

موضحة ، ان القدرة الإنتاجية للمحطة تبلغ 100 ميغاواط وستضاف الى الشبكة الوطنية في إقليم كوردستان.

سعيد اشارت الى ان وزارة الكهرباء ستوفر تكلفة المشروع ، الذي باكتماله ستنتهي كذلك مشكلة انخفاض الفولتية ضمن حدود إدارة سوران المستقلة.