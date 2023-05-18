بغداد وأربيل تبحثان تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخص عمل مديرية المرور

بحث مدير المرور العامة اللواء محمد محمود التميمي، اليوم الخميس، مع وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد تعزيز التعاون والتنسيق بين بغداد وأربيل في القضايا التي تخص عمل مديرية المرور.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن “مدير المرور العام اللواء الحقوقي محمد محمود جواد التميمي التقى وزير داخلية إقليم كردستان العراق ريبر احمد، وبحضور مدير تسجيل المركبات العميد علي أحمد، وعدد من الضباط، حيث جرى بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في القضايا التي تخص عمل مديرية المرور.

وأضاف البيان، أنه “تمت مناقشة آلية تعزيز العمل خاصة في مجال تطبيق القانون واجراء الكشف الفني لمركبات الإقليم داخل العاصمة بغداد، وتسجيل المركبات وإجازات السياقة وتوحيد الغرامات، بالإضافة إلى وضع المعالجات الفورية والسريعة المعوقات لإنجاح العمل في المركز الإقليم”.