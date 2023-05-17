(بالصور) بكلفة 7 مليارات دينار.. بناء سد مائي جديد في دهوك

كشف مدير عام السدود المائية في محافظة دهوك ، اليوم الأربعاء ، عن تنفيذ مشروع بناء سد “سبنه” في ناحية بامرني التابعة لقضاء آميدي (العمادية) بكلفة 7 مليارات دينار ، بطاقة تخزينية تبلغ 6 ملايين متر مكعب من المياه.

المهندس فرهاد محمد طاهر ، قال لـ(باسنيوز) ان عملية بناء السد مستمرة وبالانتهاء منها سينتعش القطاع الزراعي في ناحية بامرني.

موضحاً ، بالقول انه تم الانتهاء من 43% من المشروع ، والعمل مستمر في المشروع.

وكانت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، قد أفادت مطلع مايو/أيار الجاري ، إن بناء السدود وتجميع المياه سيؤدي إلى تحسين البنى التحتية للمياه في الاقليم، وكذلك زيادة وتخزين المياه وإحياء قطاعي الزراعة والري.

واشارت دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة إقليم كوردستان ، ان بناء السدود على الموارد المائية لإقليم كوردستان إحدى أولويات حكومة الإقليم التي اتخذت خطوات مهمة لهذا الغرض.

وكان عامي 2022 و 2023 شهدا جمع المياه في 4 سدود جديدة بنتها الحكومة لخزن المياه.

دائرة الإعلام والمعلومات بحكومة إقليم كوردستان ، شددت على ان “حكومة الإقليم ستواصل من خلال وزارة الزراعة والموارد المائية ، بناء السدود والعمل على تعزيز الأمن المائي”.