متحدث الدفاع المدني في دهوك: استنفار 20 فريقاً لمكافحة الحرائق خلال موسم الحصاد.. بضمنها في المناطق المتآخمة لنينوى

أعلن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك المقدم بيوار عبدالعزيز ، ان حوادث الفيضانات والحرائق منذ مطلع العام الحالي وحتى ، اليوم الأربعاء 17 مايو/أيار، الحقت ماحجمه مليار و800 مليون دينار خسائر بالمحافظة ، معلناً في الوقت نفسه عن خطط المديرية لمواجهة الحرائق المحتملة التي قد تحدث في الأراضي الزراعية بشكل عام والمزروعة بالحنطة والشعير بشكل خاص، خلال موسم الحصاد للصيف الحالي.

المقدم بيوار عبد العزيز، قال في مؤتمر صحفي ان محافظة دهوك ومنذ بداية العام وحتى اليوم الـ 17 من مايو / أيار سجلت 124 حادث حريق و61 حادث فيضان ، ونجمت عنها وفاة واحدة و3 إصابات ، كما خلفت تلك الحوادث خسائر مادية تقدر بـ بمليار و800 مليون دينار. لافتاً الى زيادة اعداد فرق الدفاع المدني في المحافظة.

مشيراً ، الى ان مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك ، وبالتعاون مع دوائر حكومية أخرى معنية ، شكّلت 20 فريقاً لمكافحة الحرائق ومراقبة المناطق الزراعية وخاصة المزروعة بالحنطة والشعير، تحسباً لأي حادث حريق محتمل.

موضحاً، أن الفرق المشكلة بدأت اليوم بمهامها وستستمر لمدة شهرين وعلى مدار 24 ساعة ، لحين الانتهاء من موسم الحصاد ، مبيناً أن فرقتين من مكافحة الحرائق ستراقب المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان والمتآخمة لمدينة الموصل (مركز محافظة نينوى)، وذلك بالتعاون مع دائرة إطفاء نينوى .

المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك المقدم بيوار عبدالعزيز ، دعا الفلاحين والمزارعين ، إلى التعاون مع المديرية والإبلاغ الفوري عن أي حريق في حال حدوثه ، وكذلك تجنب إشعال النيران بالقرب من الأراضي المزروعة.

كما أشار الى وجود خطط للمديرية لنشر فرق الغواصين والإنقاذ في المناطق السياحية وخاصة تلك التي تتواجد فيها الأنهار والبرك المائية والتي عادة ما تشهد حوداث غرق كل عام.