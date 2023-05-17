ممثلية حكومة إقليم كوردستان ببغداد تعلن وصول 200 مليار دينار من الـ400 مليار

أعلنت ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، عن اكتمال إجراءات صرف 400 مليار دينار لإقليم كوردستان وإضافة 200 مليار منها إلى حساب إقليم كوردستان، ومن المقرر إضافة المبلغ المتبقي اليوم أو غداً إلى الحساب المذكور.

وصرح رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، اليوم الأربعاء (17 أيار 2023) لشبكة رووداو الإعلامية بأن جميع إجراءات صرف 400 مليار دينار لحكومة إقليم كوردستان قد أكملت، وتم تحويل مبلغ 200 مليار دينار منه عن طريق مصرف الرشيد إلى الحساب المصرفي لحكومة إقليم كوردستان و”ستتم اليوم أو غداً إضافة الـ200 مليار دينار المتبقي إلى الحساب المصرفي لحكومة إقليم كوردستان”.

يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، رفضت في 22 من شهر اذار الماضي، طلبا بإصدار “أمر ولائي” بإيقاف صرف 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان لتمويل رواتب موظفيه.

الطلب كان قد تقدم به النائب مصطفى سند، بعد أن قررت الحكومة الاتحادية إرسال المبلغ المذكور إلى وزارة المالية في إقليم كوردستان لتمويل رواتب موظفيه.

الأوامر الولائية التي تصدر عن المحكمة الاتحادية تكون ذات طبيعة موقتة، بمعنى إيقاف الإجراء المطعون في صحته أمامها لحين التحقق من دستوريته أو عدمها قبل أن تصدر فيه حكما باتا.

ومن بين ما جاء في بيان الحكم الصادر: “تجد المحكمة الاتحادية العليا، أن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو مضمن في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه، كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا ولا نظامها الداخلي”.

ساهمت الأموال التي سمحت الحكومة الاتحادية بإرسالها إلى إقليم كوردستان مؤخراً في ترطيب الأجواء المتوترة منذ سنوات بين الجانبين، ثم جاءت زيارات رئيس الوزراء محمد السوداني إلى إقليم كوردستان، لتزيد من حجم التوقعات الإيجابية بتوصل الطرفين إلى صيغة تفاهم مشتركة كانت غائبة طوال السنوات الماضية.

ونجحت بغداد واربيل ولأول مرة في الاتفاق على حل المشكلات بين المركز وإقليم كوردستان بشأن النفط والغاز من خلال وضع الإيرادات من نفط إقليم كوردستان في أحد المصارف، على أن يتم إيداع الإيرادات النفطية لإقليم كوردستان في حساب واحد ويخول رئيس وزراء إقليم كوردستان ورئيس الوزراء الاتحادي بمراقبة الحساب.