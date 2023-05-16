الديمقراطي والوطني الكوردستانيين يتفقان على اسراع الخطوات لإجراء الانتخابات التشريعية بإقليم كوردستان

بعد إجتماع مكتبي الحزبين السياسيين في السليمانية

ثمن كل من المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، مبادرة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني الذي كان قد وجهها الخميس الماضي 11-5-2023 ، وطالب فيها المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لإجتماع ثنائي ومن ثم التحضير لإجتماع موسع للأحزاب بإقليم كوردستان قبل الـ 18 من الشهر الجاري من اجل التوصل الى اتفاق وتفاهم مشترك.

وجاء في بيان مشترك عقب اجتماع وفدي الحزبين في مدينة السليمانية: “ان اجتماع الجانبين جاء عقب المبادرة التي اطلقها الرئيس بارزاني في مراسيم افتتاح (صرح بارزاني الوطني التذكاري)”، مشيراً الى ان “المبادرة جاءت في الوقت المناسب، واتفقا على اتخاذ خطوات عملية مع الاطراف السياسية الاخرى لإعادة تنظيم البيت الكوردستاني وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين كافة الاطراف السياسية”.

كما رحب بيان المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، بـ”قرار مجلس وزراء اقليم كوردستان الذي صادق على مشروع اعادة تنظيم المالية العامة الذي كان مقترح جميع الجهات المشكلة للكابينة التاسعة، معبرين عن دعمهم الكامل للقرار”.

كما اشار البيان الى “حرص الجانبين على تقوية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان والاسراع في الخطوات القانونية والسياسية لإجراء الانتخابات البرلمانية بإقليم كوردستان في موعدها المحدد، آملين تكاتف جميع الجهات لاستمرار الاجواء الأخوية والعمل المشترك وإنهاء ثغرات الماضي”.

كما قرر الجانبان بحسب البيان “العمل كفريق واحد وعقد سلسلة من الإجتماعات الأخرى لتوفير بيئة قانونية وسياسية مواتية لإجراء الانتخابات والتصدي للتحديات في المنطقة”.