ممثليات 13 دولة تدعو اقليم كوردستان لاجراء الانتخابات بموعدها “دون تأخير”

دعت البعثات الدبلوماسية الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودولاً في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم بموعدها المحدد من دون تأخير.

وذكر بيان مشترك للقنصليات العامة والممثلين الدبلوماسيين لبريطانيا وأمريكا وألمانيا وهولندا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا والجيك وإيطاليا واليونان وبلغاريا وبولندا ورومانيا، أن البعثات الدبلوماسية عبرت عن شكرها لحكومة إقليم كوردستان وبرلمان كوردستان ومواطني الاقليم لالتزامهم الدائم بالقيم الديمقراطية والترحيب بروح التجديد والتعاون بين الجهات.

وأضاف “‏وفي هذا الإطار نطالب برلمان كوردستان وحكومة اقليم كوردستان بتنفيذ كل الخطوات لاجراء الانتخابات دون تأخير”.

وأكد البيان “‏نحن نؤكد على أهمية إجراء انتخابات حرة وعادلة ونطالب جميع الجهات المعنية والأطراف السياسية في اقليم كوردستان العمل بشكل مشترك وتجاوز التحديات المتبقية لضمان عملية انتخابية ملتزمة بالمعايير الدولية وحفظ حقوق جميع المواطنين ومنهم المرأة والأقليات للمشاركة في العملية الديمقراطية”.

وأكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس (11 ايار الجالي)، إنه مارس صلاحياته القانونية من خلال تحديد موعد للانتخابات التشريعية في الإقليم، وما يبقى على برلمان كوردستان متمثل بتفعيل عمل المفوضية العليا المستقلة للاستفتاء والانتخابات.

وأردف بالقول: نحن ننتظر تنفيذ تلك الخطوات بعد تلبية الاطراف السياسية الكوردستانية للدعوة التي وجهها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني للجلوس على طاولة حوار خلال الأيام المقبلة لتجاوز الخلافات بهدف المضي في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.