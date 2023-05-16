لاول مرة.. تعيين كاتبه عدل مسيحية في احد اقضية اربيل

افادت وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بتعيين اول كاتبه عدل مسيحية في احد اقضية اربيل.

وقالت الوزارة في بيان، ان “منح منصب كاتبة العدل لـ(هبة مجيد عبو) كأول مواطنة مسيحية جرى في مراسم رسمية حضرها وزير العدل فرست احمد و عدد من مسؤولي الوزارة .

ونقل البيان عن وزير العدل الكوردستاني قوله خلال مراسم التنصيب، إنه “أثناء منح المناصب في الدوائر لا يتم السؤال عن هوية و دين وقومية الشخص او انتماءه السياسي بل يتم الاعتماد على نزاهة و مهارة هذا الشخص في خدمة المواطنين”.

وبحسب البيان، عبرت هبة مجيد عن سعادتها باستلامها هذا المنصب كاول مسيحية في حدود محافظة اربيل حيث سيتم تعيينها في قضاء عينكاوة باربيل.