رئاسة إقليم كوردستان: ليس هناك أمور مخفية في العقود النفطية لإقليم كوردستان

نفت رئاسة إقليم كوردستان خبراً تداولته مصادر خبرية في إقليم كوردستان والعراق عن عقد اجتماع بين رئيس إقليم كوردستان ورئيس الوزراء العراقي حول العقود النفطية لإقليم كوردستان، وكون الأخير قد طلب خلال الاجتماع الكشف عن تفاصيل هذه العقود، وأن طلبه قوبل بالرفض.

جاء ذلك في توضيح صدر، امس الاثنين (15 أيار 2023) عن إعلام رئاسة إقليم كوردستان جاء فيه أن “هذا الخبر ملفق جملة وتفصيلاً، ويجافي الحقيقة. فلم يعقد أي اجتماع من هذا النوع ولم يوجه أي طلب من هذا القبيل، وليس هناك أي لبس أو أمور مخفية في العقود النفطية لإقليم كوردستان”.

وأدناه نص توضيح إعلام رئاسة إقليم كوردستان:

توضيح من إعلام رئاسة إقليم كوردستان

أشاعت مصادر خبرية من العراق وإقليم كوردستان مزاعم تقول إن فخامة رئيس إقليم كوردستان رفض خلال اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي طلباً من دولة رئيس الوزراء العراقي الاتحادي للكشف عن تفاصيل العقود النفطية لإقليم كوردستان.

ومن هنا نوضح أن هذا الخبر ملفق جملة وتفصيلاً، ويجافي الحقيقة. فلم يعقد أي اجتماع من هذا النوع ولم يوجه أي طلب من هذا القبيل، وليس هناك أي لبس أو أمور مخفية في العقود النفطية لإقليم كوردستان.