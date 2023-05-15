المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يجتمعان غداً الثلاثاء في السليمانية

من المقرر أن يجتمع المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، غداً الثلاثاء، في مدينة السليمانية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مؤسسة كوردستان 24، فإن المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، سيجتمعان غداً في السليمانية، وذلك بهدف حل المشاكل العالقة بينهما لا سيّما قضية انتخابات برلمان كوردستان، فضلاً عن قضايا أخرى.

ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيرأسه عضو الهيئة الإدارية للمكتب السياسي في الحزب محمود محمد.

وفي يوم الخميس 11 أيار مايو 2023، في كلمة له أثناء افتتاح متحف بارزاني الوطني في بارزان، دعا الرئيس مسعود بارزاني جميع الأطراف الكوردستانية إلى فتح صفحة جديدة، وعَقْدِ اجتماع موسع بينها قبل الـ 18 من الشهر الجاري.

وشدد على أن “هناك فرصة أمامنا وأنا داعم لها، وأدعو الإعلام والمنظمات أن يكون لهم دور إيجابي”، مطالباً “الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين إلى العمل معاً”.

كما أكد الرئيس بارزاني أن “العلاقات بين أربيل وبغداد جيدة وتشهد أجواء إيجابية”، مشيراً إلى أن “الذي حصل في بارزان هي حركة تحررية كوردستانية، ومعركتنا مع الأنظمة السابقة ليست معركة بين الكورد والعرب، بل معركة ضد الظالم، وكيفما كان هذا الظالم عربياً أو كوردياً”.