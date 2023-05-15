نيجيرفان بارزاني: نؤكد دعمنا لجميع حقوق ومطالب المعلمين والمدرسين المشروعة

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، على دعم جميع حقوق ومطالب المعلمين والمدرسين المشروعة، مستذكراً موقف المعلمين والمدرسين المخلصين الذين حالوا في ظل كل الظروف الصعبة الخارجة عن الإرادة دون توقف عملية التربية والتعليم.

جاء ذلك في تهنئة رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بذكرى تأسيس اتحاد معلمي كوردستان، حيث قال فيه إن للمدرسين تأثيرهم المباشر في بناء وتطوير القدرات الشخصية للطلبة، لذا فإنهم يؤدون واجباً مهماً ومباركاً يستحق كل التقدير والإشادة.

وفيما يلي نص التهنئة:

أبارك الذكرى الواحدة والستين لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان للمكتب السكرتاري لاتحاد المعلمين وجميع معلمي ومدرسي كوردستان الأحبة راجياً لهم الموفقية.

في هذه الذكرى، نقيم عالياً وبتقدير وامتنان نضال وجهود المعلمين والمدرسين المباركة في تنشئة الأجيال وتضحياتهم ومساعيهم وجهودهم التربوية والتعليمية في أيام النضال في الجبال وفي أيام الحرية.

المعلمون والمدرسون هم النبراس والعماد الرئيس لتنشئة الأجيال وعملية التربية والتعليم، ولهم تأثيرهم المباشر في بناء وتطوير القدرات الشخصية للطلبة، لذا فإنهم يؤدون واجباً مهماً ومباركاً يستحق كل التقدير والإشادة.

في هذه الذكرى نؤكد دعمنا لجميع حقوق ومطالب المعلمين والمدرسين المشروعة، ونستذكر بتقدير موقف المعلمين والمدرسين المخلصين الذين حالوا في ظل كل الظروف الصعبة الخارجة عن الإرادة دون توقف عملية التربية والتعليم.

تحية للمعلمين والمدرسين الذين قدموا حياتهم قرباناً لحرية شعبهم ووطنهم.

مبارك ذكرى تأسيس اتحاد معلمي كوردستان.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان