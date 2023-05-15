محافظ أربيل: سيتم جمع الكلاب السائبة لإخصائها واطلاق سراحها مجدداً

أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو ان عملية انشاء الملاجئ الخاصة بالكلاب السائبة وصلت لمراحلها الأخيرة، مشيراً الى انه سيتم جمع الكلاب السائبة لإخصائها وتلقيحها وإطلاق سراحها من جديد. في حين يوجد أكثر من 20 ألف كلب سائب في مدينة أربيل فقط.

خوشناو قال في مؤتمر صحفي، الاثنين (15 ايار 2023)، ان الكلاب السائبة لن تحتجز في الملاجئ التي يتم تشييدها، بل سيتم جمعها لإخصائها وتلقيحها واطلاق سراحها من جديد.

بعد ازدياد حالات تعرض الكلاب السائبة للمواطنين ومهاجمتهم، قررت حكومة اقليم كوردستان بناء ملجأ خاص لإيواء الكلاب السائبة وجمعها فيه.

وحسب معلومات كشفتها الجهات المسؤولة عن المشروع، سيُشيّد الملجأ على مساحة 20 دونماً من الأرض، في منطقة “لاجانه” التي تبعد 15 كيلومتراً عن مركز مدينة أربيل. ووفقاً لمحافظ أربيل، فإن “إعداد الملجأ وصل مراحله الأخيرة، وسيتم البدء باتباع آلية جمع الكلاب، بعد اتمام المشروع”.

وأكد خوشناو في المؤتمر الصحفي على انه “لن يتم التخلص من تلك الكلاب السائبة ولا حتى إيواءها داخل الملجأ، بل ستخضع لعمليات إخصاء وتلقيح ويطلق سراحها بعد ذلك من جديد”، منوهاً الى ان “الملجأ لا يستخدم لإيقاف عملية تكاثر الكلاب السائبة فقط، بل يجسد مسألة ستراتيجية بعيدة المدى، وسيقلص عدد تلك الكلاب مع الوقت”.

الى جانب الملجأ قيد الانشاء، توجد ملاجئ أخرى خاصة بالكلاب السائبة باقليم كوردستان انشأتها منظمات معنية بحماية الحيوانات.

وفي السياق نفسه، ذكر محافظ أربيل ان المحافظة ستعلن عن حملة خاصة بجمع تلك الكلاب السائبة، لتلقي دعم الراغبين في المشاركة بالعملية.

يشار الى ان تكلفة المشروع الجديد تصل الى 450 مليون دينار، في حين تبلغ نفقات عملية جمع الكلاب وتلقيحها شهريا 10 ملايين دينار.