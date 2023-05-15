مايو 16, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

القنصلية الأمريكية في أربيل: نتطلع الى تعاون وثيق مع حكومة إقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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القنصلية الأمريكية في أربيل: نتطلع الى تعاون وثيق مع حكومة إقليم كوردستان

قالت القنصلية الأمريكية العامة في أربيل ، انها تطلع الى تعاون وثيق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن الأولويات المشتركة للجانبين.

القنصلية وعلى حسابها على مواقع التواصل كتبت انها “ترحب بعودة وزراء الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى اجتماعات مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان بعد التوصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول القضايا الحاسمة”.

وأضافت “نتطلع إلى تعاون وثيق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن أولوياتنا المشتركة لتعزيز هذا التقدم”.

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