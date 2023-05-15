القنصلية الأمريكية في أربيل: نتطلع الى تعاون وثيق مع حكومة إقليم كوردستان

قالت القنصلية الأمريكية العامة في أربيل ، انها تطلع الى تعاون وثيق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن الأولويات المشتركة للجانبين.

القنصلية وعلى حسابها على مواقع التواصل كتبت انها “ترحب بعودة وزراء الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى اجتماعات مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان بعد التوصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول القضايا الحاسمة”.

وأضافت “نتطلع إلى تعاون وثيق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن أولوياتنا المشتركة لتعزيز هذا التقدم”.