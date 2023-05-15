الـنزاهة: ضـبط أستاذ فـي جـامعـة نينـوى متلبـساً بالـرشــوة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، ضـبط أستاذاً فـي جـامعـة نينـوى متلبـّساً بالـرشــوة.



وذكر بيان للوزارة، أن “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى حي الحدباء في مدينة الموصل، ضبط أستاذٍ في كليَّة القانون – جامعة نينوى أثناء تسلُّمه مبلغاً يُقدَّرُ بـ(500) دولار رشوة سبق أن طلبه من إحدى الطالبات في مرحلة الماجستير؛ لقاء إنجاز تقريرٍ خاصٍّ بدراستها”، لافتا إلى أنَ “قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر توقيف المُتَّهم وفق القرار (160 لسنة 1983)”.

واضاف ان “في عمليَّةٍ ثانيةٍ تم ضبط مُوظَّفٍ في جمعيَّة المُستقبل التعاونيَّة للإسكان، على خـلفيَّة تـقـطـيع وبيع أراضٍ زراعيَّةٍ مملـوكةٍ للـدولـة، خـلافاً للقانون ودون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة”، مبينا أن “المساحة الكليَّة للأراضي المُتجاوز عليها بلغت قرابة (30) دونماً بمبلغٍ إجماليٍّ يصل إلى (4,750,000,000) دينارٍ في نينوى”.

وتابع “تم ضبط صور قيد العقارات، وعقود بيعٍ مع أصحاب حقّ التصرُّف، مُنوّها ان” قاضي التحقيق المُختصّ، قرَّر توقيف المُتَّهم؛ استناداً لأحكام المادة (340) من ق.ع.ع”.