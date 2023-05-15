حرارة اربعينية تنتظر العراق وأمطار رعدية محتملة الغزارة

أكد المنبىء الجوي واثق السلامي، اليوم الاثنين، بأن أغلب محافظات الوسط والجنوب ستشهد ارتفاعا لافتا في درجات الحرارة نهاية الاسبوع الجاري، فيما اشار الى حالة ممطرة ورعدية بعد 5 ايام من الان.

وقال السلامي في حديث صحفي، إن “الاجواء الحالية سوف تستمر لغاية الاربعاء مع استقرار درجات الحرارة حول الثلاثينات مع سيادة الرياح الشمالية الغربية”.

واضاف، أنه “اعتبارا من الخميس ستتحول الرياح في كافة المدن الى جنوبية شرقية وترتفع دراجات الحرارة بشكل واضح لتسجل في معظم مدن الوسط والجنوب دراجات حرارة اربعينية واقل بقليل في المنطقة الشمالية”.

واشار الى انه “في 20 من شهر ايار الجاري سوف تستقبل البلاد حالة جوية ممطرة بسبب نزول منخفض جوي يرافقه امتداد سطحي رطب عبر البحر الاحمر وفرص لهطول امطار رعدية في العديد من المناطق مع غزارة محتملة”.