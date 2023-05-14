مايو 14, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

إقليم كوردستان واليونان يتفقان على جملة إجراءات لتعزيز الحركة التجارية بين الجانبين

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فى :أخبار عــامة
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إقليم كوردستان واليونان يتفقان على جملة إجراءات لتعزيز الحركة التجارية بين الجانبين

اجتمع مدير عام تسجيل الشركات في وزارة التجارة والصناعة بحكومة إقليم كوردستان بلند محمد مولود، مع القنصل التجاري اليوناني في العاصمة أربيل ، بهدف التنسيق لدعم القطاع الخاص وإيجاد الآليات المناسبة لتطوير وتعزيز العلاقات والتواصل بين الشركات في كل من إقليم كوردستان واليونان لتطوير النشاط التجاري وتوفير فرص العمل .

واتفق الجانبان خلال اللقاء على علی تقدیم تسهیلات للشركات الیونانیه‌ لفتح فروع لها فی اقلیم كوردستان او انشاء شركات في الاقلیم وتسهيل إجراءات منح التراخيص للوكلاء التجاريين ، وجملة إجراءات أخرى لتقليل الروتين الإداري فيما يتعلق بالاعمال التجارية.

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