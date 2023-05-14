السليمانية تسجل قرابة 300 إصابة بالسحايا خلال شهر

أعلنت ادارة مستشفى الدكتور جمال رشيد للأطفال في السليمانية اليوم الأحد، تسجيل قرابة (300) حالة إصابة بالتهاب السحايا.

وقال مدير المستشفى الدكتور بشدر عبد الله في بيان صحفي؛ ان “كل يوم يتم تسجيل نحو (10) حالات اصابة بالتهاب السحايا في محافظة السليمانية ، وتسجل ما بين (250 إلى 300) حالة إصابة شهريا.

وأضاف ان “كل الإصابات وفقا للتحليلات المخبرية هي فيروسية ومخاطره أقل تأثيرا من البكتيرية وجميع الحالات تحت السيطرة”.

واشار إلى أن “الأدوية المطلوبة للعلاج متوفرة حاليا في جميع المستشفيات بعضها تجهيزها حكوميا والبعض الآخر عن طريق المتبرعين”.

وطالب مدير مستشفى الدكتور جمال رشيد الأهالي بالالتزام بالإجراءات الوقائية و الذهاب بأطفالهم إلى الطبيب المختص في حال ورود علامات الاصابة.