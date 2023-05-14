مايو 14, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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العامري: النازح الذي يعود لمنطقته يجب أن لا يكون متورطاً بدماء العراقيين

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فى :أخبار عــامة
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العامري: النازح الذي يعود لمنطقته يجب أن لا يكون متورطاً بدماء العراقيين

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاحد 14 مايو/أيار 2023، ان النازح الذي يعود لمنطقته يجب أن لا يكون متورطاً بدماء العراقيين، وذلك خلال المؤتمر العشائري في محافظة صلاح الدين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس تحالف الفتح في بيان، ان الأخير “رعى المؤتمر العشائري الذي عُقد اليوم الأحد للصلح بين عشيرتي البو فدعوس والبو حشمة في محافظة صلاح الدين”.

العامري في كلمته خلال المؤتمر، دعا الى “ضرورة العمل على التسامح والتعاضد والوقوف صفاً واحداً من أجل ترسيخ أمن واستقرار المحافظة، وضمان عدم عودة الإرهاب من جديد”، بحسب البيان.

وبيّن العامري، إن “التسامح لا يعني العفو عن المجرمين الذين إرتكبوا الجرائم، وهذا الأمر يجب أن يتم من أجل عودة النازحين الى مناطقهم”، موضحاً إن “النازح الذي يعود إلى منطقته يجب أن لا يكون متورطاً بدماء العراقيين، ويجب محاسبته عبر القانون وتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل”.

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