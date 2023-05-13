النفط الاتحادية: العراق يخسر 500 ألف برميل يومياً جراء إيقاف صادرات نفط كوردستان

أكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني، الجمعة، أن العراق يخسر 500 ألف برميل يومياً جراء إيقاف صادرات نفط إقليم كوردستان.

وقال عبد الغني في بيان، إن العراق يلتزم بقرار التخفيض الطوعي للكميات المعلنة منذ مطلع نيسان الماضي ولغاية نهاية هذا العام 2023.

وأوضح أن القرارات والاتفاقات التي تصدر عن اجتماعات (أوبك +) لاتتم إلا بعد مراجعة دقيقة لتطورات أسواق النفط العالمية، ولايتردد أعضاء الدول المنتجة في اتخاذ القرارات التي تضمن تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، واستقرار الأسواق النفطية.

وحول الخطوات التي يمكن ان تتأخذها المنظمة في اجتماعها المقبل، قال عبد الغني، إن «(أوبك +) اعتمدت سياسة التعاطي الواقعي والمواقف الشجاعة مع متغيرات السوق النفطية وفق ماتقتضيه الظروف»، وأن الاتفاق الجماعي والتزام الدول المنتجة في منظمة أوبك وحلفائها بالاتفاقات قد أسهمت في مواجهة التحديات والظروف القاسية التي واجهت سوق النفط الخام والاقتصاد العالمي خلال الفترة المنصرمة.

ولفت إلى خسارة العراق لكمية 500 ألف برميل يومياً جراء إيقاف الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي.

والخميس، أبلغت شركة تسويق النفط العراقية ‹سومو› شركة بوتاش التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من السبت 13 آيار 2023، بحسب بيان صادر عن الوزير أشار فيه إلى الانتهاء من إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية ‹سومو›.

كما أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، اكتمال إجراءات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الخارج، مشيرةً إلى انتظار رد الجانب التركي.