دعماً لمبادرة الرئيس.. الديمقراطي الكوردستاني: مستعدون للقاء جميع الاطراف دون تمييز

اعلن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الجمعة، دعمه الكامل لمبادرة الرئيس مسعود بارزاني والتي وجهها للشعب والأحزاب السياسية خلال كلمته التي ألقاها يوم امس في حفل افتتاح صرح بارزاني الوطني، مؤكداً استعداده للقاء جميع الاطراف السياسية دون تمييز.

وذكر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، في بيان: “نيابة عن انصار وأعضاء وقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نعرب عن دعمنا الكامل لرسالة الرئيس بارزاني التي وجهها إلى الشعب والأحزاب السياسية أمس في حفل افتتاح حفل افتتاح صرح البارزاني الوطني في بارزان”.

وأضاف “نحن نقدر رسالة الرئيس بارزاني ومبادرته كاستمرار لرسالة بارزاني الخالد السلمية، ونعرب عن استعدادنا لتنفيذ توجيه الرئيس”.

وتابع، “ومن منطلق الشعور بالمسؤولية القومية والوطنية وبالنظر إلى الأوضاع في المنطقة والإقليم، فإننا نعتبر الخطوات العملية لتنفيذ توجيهات الرئيس بارزاني هامة وصحيحة، ونعرب عن استعدادنا الكامل للقاء جميع الأطراف دون تمييز”.

وكان الرئيس بارزاني وخلال كلمة له في مراسيم افتتاح ” صرح بارزاني الوطني التذكاري” في منطقة بارزان شمال العاصمة أربيل ، امس الخميس ، وجّه جميع الاطراف الكوردستانية الى فتح صفحة جديدة وعقد اجتماع موسع بين جميع الأطراف ، داعياً الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لعقد اجتماع ايضا لازالة الضبابية الموجودة.

وقال “أوجه نداء الى جميع الاطراف الكوردستانية الى فتح صفحة جديدة وعقد اجتماع موسع قبل الـ 18 من هذا الشهر لبحث جميع المشاكل ومعالجتها، وقبل هذا الاجتماع ادعو المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني لعقد اجتماع لازالة الضبابية الموجودة وتهيئة الظروف لعقد الاجتماع الموسع”.

وأردف بالقول: “هناك فرصة أمامنا وأنا داعم لها، وأدعو الإعلام والمنظمات أن يكون لهم دور إيجابي”، مطالباً الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين إلى “العمل معاً”.