مسلح في فصيل سوري معارض يغتصب طفلة قاصر في عفرين

أقدم مسلح في فصيل سوري معارض، على اغتصاب طفلة قاصر في عفرين التابعة لروجآفاي كوردستان (شمال شرق سوريا).



وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، نقلاً عن مصادر مطلعة في المعارضة السورية، فإن مسلحاً متزعماً من فصيل “جيش الإسلام”، اغتصب طفلة قاصر في عفرين.

ويدعى المغتصب “صلاح قاسم” ويبلغ من العمر 54 عاماً، وينحدر من حي برزة في دمشق، فيما الطفلة التي تعرضت للاعتداء تبلغ من العمر 13 عاماً، وتنحدر من مدينة حلب، وتستوطن مع عائلتها في عفرين.

واجتمع أهالي وذوو الطفلة أمام مقر الشرطة العسكرية في عفرين مطالبين بمحاكمة المغتصب وتحقيق العدالة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة، هي الثانية منذ مطلع شهر أيار الجاري.

ففي السادس من أيار الجاري، أقدم قيادي في فصيل “العمشات” على اغتصاب طفلة في العاشرة من عمرها في ناحية شيه بعفرين.

وذكرت شبكة نشطاء عفرين، أن الشرطة العسكرية ألقت القبض على القيادي في فصيل “العمشات” أحمد الممدوح بعد اغتصابه طفلة ذي 10 سنوات في عفرين.

وتقع عفرين تحت سيطرة فصائل سورية مسلحة وتركيا، بعد شن أنقرة، عملية عسكرية تدعى (غصن الزيتون) في 20 كانون الثاني 2018، حيث سيطرت على منطقة عفرين الكوردية في الـ 18 آذار من العام نفسه، هُجّر أكثر من 300 ألف كوردي من سكان المنطقة الأصليين.