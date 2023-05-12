السوداني يضع حجر الأساس لمشروعي فندق الموصل ومستشفى ابن سينا في نينوى

وضع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، حجر الأساس لمشروعي فندق الموصل الدولي ومستشفى ابن سينا في نينوى.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وضع حجر الأساس لمشروع إعادة إعمار فندق الموصل الدولي، الذي تعرّض للتخريب على يد عصابات داعش الإرهابية”، لافتا إلى، أن” السوداني وضع كذلك حجر الأساس لمشروع إعادة إعمار مستشفى ابن سينا، بسعة 600 سرير في مدينة الموصل، التي وصلها في زيارة صباح اليوم”.

وأشار رئيس الوزراء، بحسب البيان، إلى أن” الموصل وأهلها يستحقان جهود إعادة الإعمار، وأن جزءاً من مشاريع الحكومة للخدمات والبنى التحتية قد جرى تخصيصها لعموم محافظة نينوى”.

وشدّد على” الشركات المنفذة للمشروعين، الالتزام بالمُدد الزمنية المحدّدة للإنجاز، وأن يكون مشروع المستشفى متكاملاً، مشتملاً على جميع الخدمات الطبية التي تلبّي حاجات مواطني المحافظة”.