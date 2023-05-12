الكهرباء العراقية تشتري كلاباً بقيمة 111 مليون دينار

اظهرت مسودة قانون الموازنة العامة لسنة 2023، تخصيص الحكومة العراقية ميزانية خاصة لوزارة الكهرباء من أجل شراء كلاب بوليسية مدربة للحراسة ولأداء مهام خاصة. وقالت عضو بلجنة الطاقة والكهرباء النيابية ان “هذه الكلاب من نوع خاص تستخدم لحراسة المحطات الكهربائية، وسنقوم بالتحقيق في تفاصيل الموضوع”.



حسب متابعة شبكة رووداو الإعلامية لتفاصيل جداول مسودة قانون الموازنة العراقية العامة لسنة 2023، ظهر في احد الجداول الخاصة بالميزانيات المخصصة للوزارات والمؤسسات الحكومية، تخصيص مبلغ 111 مليون و480 ألف دينار لوزارة الكهرباء العراقية لغرض شراء كلاب بوليسية من نوع ” K9″.

“K9” نوع من الكلاب البوليسية الأميركية، تم تدريبها لأداء مهام الخاصة، مثل الحراسة والعثور على المتفجرات والأسلحة، وهي تستخدم غالباً للأغراض الأمنية والحراسة.

وقالت عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية كافين شيخ سعيد، الجمعة (12 ايار 2023)، بشأن المسألة لشبكة رووداو الإعلامية ان “هذه الكلاب تستخدم لحراسة المحطات الكهربائية، وفي غالب الاحيان يعتمد عليها في حماية المحطات من الهجمات المسلحة، لأن تلك الكلاب مدرّبة، فضلاً عن منع ادخال السلاح الى داخل تلك المحاطات الكهربائية”، مشيرة الى ان “نحن ايضاً كنواب عندما نقوم بزيارة تلك المحطات يدخل حراسنا مجردون من اسلحتهم”.

من جانب آخر، أكدت عضو مجلس النواب العراقي ان لجنتها ستحقق في تفاصيل شراء الكلاب واشياء اخرى، في حين لم يتوضح حتى الآن عدد ونوع الكلاب المقرر شراؤها.

ولم يحدد في مسودة قانون الموازنة لسنة 2023 نوع او عدد الكلاب التي تعتزم الحكومة شراؤها، كما لم يتم تحديد الاقسام الوزارية او المحطات التي ستستخدمها.

وفي السنوات الأخيرة، تم الكشف عدة مرات عن شبهات فساد بالعراق في قضية شراء كلاب الحراسة البوليسية. في حين يتراوح سعر الواحد منها بين 2000 الى 10.000 آلاف دولار أميركي.

ويعتمد العراق، منذ سنوات، على هذا النوع من الكلاب في حراسة وحماية عدد من مؤسساته، خصوصاً تلك التابعة لوزارة الداخلية.