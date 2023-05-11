السوداني: نحن على ثقة باستمرار السيد مسعود بارزاني بدوره البناء في دعم العملية السياسية وبناء العراق الجديد

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الزعيم الكوردي مسعود بارزاني إلى مواصلة دعم العملية السياسية وبناء العراق الجديد.

وقال السوداني في كلمة له خلال مراسم افتتاح صرح بارزاني الوطني: “شهدت كوردستان تضحيات الكورد والعرب وباقي الأطياف العراقية معاً، حين انبرت الحركة الوطنية الكوردية بكلِّ مسمياتها، لمقارعة الطغاة ومواجهة عجرفة البعث الصدامي وجرائمه”.

مضيفاً “التضحيات ليست جديدةً على آبائنا وشهدائِنا من كلّ طيف ودين ومذهب في العراق”.

وتابع “نستذكر الشخصية الوطنية، المتمثلة بالزعيم الراحل المُلا مصطفى البارزاني، وسيرته المعطاء للقضية الكوردية”.

واردف السوداني “لقد أرادَ شهداءُ شعبنا الكوردي، وعموم شهداء الحركة الوطنية العراقية، أن يورثوا أبناءهم بلداً تزدهرُ فيه العدالةُ والمساواة، ويعيشُ فيه المواطنُ كريماً وعزيزا”.

وأضاف “نتحملُ المسؤولية لنمضي بعملية التنمية والبناء ونصنع الفارق، ونُصلح أجهزةَ الدولة وصولاً إلى حكومة الخدمة، لأن رضا الشعب تحدٍ كبيرٍ وليس هناك من انتظارٍ لساعةِ العملِ والإعمار، فالواجبُ ينطلقُ معنا نحوَ كلِّ العراقيين، في إقليم كوردستان وكل أنحاء العراق”.

واشار رئيس الوزراء العراقي الى انه ” وضعنا أولويات العمل الحكومي منذ اليوم الأول من تشكيل الحكومة، ومضينا في معالجة الملفات ذات التماسِّ المباشر مع المواطن، ونعملُ بكلِّ جدٍّ على أنْ لا نُضيّع الفرصة التي بُنيت على تضحياتِ شعبنا ومعاناته، ونضال رجاله”.

واختتم السوداني كلمته قائلاً :”أحيي الدور الكبير للسيد مسعود بارزاني، ونحن على ثقة باستمرار دوره البنّاء وإسهاماته الوطنية في دعم العملية السياسية وبناء العراق الجديد”.