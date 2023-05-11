مايو 11, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

حكومة الإقليم: “سومو” دعت رسميا تركيا لإستئناف صادرات نفط كردستان

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فى :أخبار عــامة
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حكومة الإقليم: “سومو” دعت رسميا تركيا لإستئناف صادرات نفط كردستان

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، اليوم الخميس، أن شركة تسويق النفط العراقية دعت الجانب التركي رسميا أمس الأربعاء إلى استئناف صادرات نفط الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “بعد اتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية بشأن ملف نفط الإقليم، تم الانتهاء من إجراءات استئناف صادرات النفط”.

وأضاف البيان أنه “في 10 أيار الجاري، دعت شركة “سومو” رسميا الجانب التركي إلى البدء في تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان”.

وتابع البيان أن “كلا من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، ووزارة النفط الاتحادية الآن تنتظران حالياً رد تركيا لاستئناف صادرات النفط”.

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