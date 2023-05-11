حكومة الإقليم: “سومو” دعت رسميا تركيا لإستئناف صادرات نفط كردستان

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، اليوم الخميس، أن شركة تسويق النفط العراقية دعت الجانب التركي رسميا أمس الأربعاء إلى استئناف صادرات نفط الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “بعد اتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية بشأن ملف نفط الإقليم، تم الانتهاء من إجراءات استئناف صادرات النفط”.

وأضاف البيان أنه “في 10 أيار الجاري، دعت شركة “سومو” رسميا الجانب التركي إلى البدء في تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان”.

وتابع البيان أن “كلا من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، ووزارة النفط الاتحادية الآن تنتظران حالياً رد تركيا لاستئناف صادرات النفط”.