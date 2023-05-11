مختص يحذر: العراق يمر بأخطر أزمة جفاف في العصر الحديث

أكد المختص في الشأن المائي عادل المختار، اليوم الخميس، ان العراق يمر بأخطر ازمة جفاف في العصر الحديث، داعياً الحكومة الى ضرورة إيجاد حلول حقيقية لهذه الازمة.

وقال المختار، لـ(بغداد اليوم)، إن “أزمة الجفاف في العراق كبيرة وخطيرة جداً، والخزين المائي للبلاد لا يكفي لنهاية السنة، خصوصاً ونحن مقبلين على فصل الصيف، والعراق حالياً يمر بأخطر ازمة جفاف في العصر الحديث”.

وأضاف ان “الحكومة العراقية، حتى اللحظة لم تتخذ أي إجراءات حقيقية لمواجهة هذه الازمة الخطيرة والكبيرة، خصوصا ان هذه الازمة ربما تدفع بملايين المواطنين للنزوح من مناطقهم خصوصاً في القرى والارياف من اجل الحصول على المياه داخل المدن”.

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، كانتا قد أعلنتا أن العراق من أكثر دول العالم تأثراً بتغير المناخ، ما يعني أن الزراعة في البلاد قد تكون عرضة لأجواء متطرفة صيفاً وشتاءً، والأمر يستدعي مواجهة تبعات الأزمة.