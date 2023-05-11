مايو 11, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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إقليم كردستان يغلق معبرا حدوديا مع سوريا كليا لإشعار آخر

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فى :أخبار عــامة
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إقليم كردستان يغلق معبرا حدوديا مع سوريا كليا لإشعار آخر

قال باز أحمد مدير قسم العلاقات العامة في معبر فيش خابور (سيمالكا) الحدودي بين سوريا وكردستان العراق إن سلطات الاقليم تعلن إغلاق المعبر كليا لإشعار آخر.

وأضاف أحمد أن المعبر أمهل حاملي الإقامات الأوروبية والمرضى مهلة أسبوع لتسوية أمورهم والعودة إلى سوريا إضافة إلى إغلاقه امام الحركة التجارية.

والجدير بالذكر أن قوافل التحالف الدولي أيضا تدخل من المعبر المذكور ويعتبر الشريان الأساسي لمناطق شمال شرق سوريا مع الدول المجاورة وهو “معبر لا تعترف به دمشق”.

وقال مصدر خاص إن قرار إقليم كردستان بإغلاق المعبر جاء بعد منع “الإدارة الذاتية” دخول وفد من الأحزاب والشخصيات الكردية من “روجآفا” إلى الإقليم كانوا مدعوين للمشاركة في افتتاح متحف بارزاني الوطني.

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