جنبلاط في رسالة للرئيس بارزاني: أتطلع لزيارة كوردستان بأقرب فرصة

أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في رسالة بعثها الى الرئيس مسعود بارزاني، أنه يتطلع إلى زيارة اقليم كوردستان في أقرب فرصة ممكنة.

وأرسل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط رسالة إلى الرئيس مسعود بارزاني، شاكراً فيها دعوته له لافتتاح متحف بارزاني الوطني المخصص لتخليد ذكرى الراحل الملا مصطفى البارزاني في كوردستان.

وجاء في نص البرقية:

“يطيب لي أن أتلقى دعوتكم الكريمة إلى افتتاح متحف بارزاني الوطني المخصص لتخليد ذكرى الراحل الكبير الملا مصطفى البارزاني، والذي تولى قيادة مرحلة تاريخية من نضال الشعب الكوردي لأجل حقوقه، وترك بصماته الراسخة في تاريخ الكورد الحديث، واضعاً الأسس الصلبة لقضيتهم المحقّة، وقد جمعته علاقة مميزة بالراحل كمال جنبلاط الذي أولَى المسألة الكوردية الاهتمام البارز وكان جريئاً في طرحها في المحافل الإقليمية والدولية، وفي حمل مطالب الكورد ومحاولة المساهمة في تحقيقها في سياق متناغم مع وجودهم التاريخي في هذه المنطقة وبإطار واضح من الحوار والتفاهم.

إنني إذ أتطلع إلى زيارة كوردستان بأقرب فرصة ممكنة، إلا أنني أعتذر عن عدم تمكني من تلبية الدعوة إلى حفل افتتاح المتحف، وأؤكد على التواصل التاريخي معكم وعلى العلاقة التي تربطنا على قاعدة صلبة تحكمها القناعات المشتركة بأهمية الانفتاح والتطور وتحقيق التقدم والاستقرار وتكريس الديمقراطية.

وإنني إذ أعود بالذاكرة إلى الكثير من المحطات التي جمعتنا، ومنها زيارتكم إلى المختارة، وزيارتي الأخيرة إلى كوردستان، فإنني أشدد وإياكم على أهمية تكريس الحوار خياراً أساسياً لتوفير المناخ الهادئ لنمو إقليم كوردستان وازدهاره في إطار من الوحدة والتفاهم مع العراق والشعب العراقي لما فيه مصلحة وخير الجميع”.