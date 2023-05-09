ريبر أحمد يجتمع مع الفريق الحكومي الخاص بمواجهة المخاطر المالية ومكافحة غسيل الأموال

استقبل وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر أحمد، اليوم الثلاثاء، فريق حكومة إقليم كوردستان لمواجهة المخاطر المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتألف الفريق من ممثلين عن وزارة الداخلية و15 مؤسسة من مؤسسات حكومة إقليم كوردستان، ومهمة هذا الفريق هي تنفيذ السياسة العامة لإقليم كوردستان، والتي تتماشى مع توصيات المنظمات الدولية الخاصة بشأن القضاء على فرص غسيل الأموال، والتضييق الشامل وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.

وشكر الوزير خلال الاجتماع الفريق على حسن سير العمل وتحدث عن جهود الحكومة والمؤسسات ذات العلاقة في اقليم كوردستان التي تحارب الارهاب ومصادر الدخل والتمويل الخاصة به منذ سنوات في سياسة واضحة، واتخذت خطوات كبيرة في منع فرص تبييض الاموال.

وفيما يتعلق بالتوصيات الدولية لتقييم الوضع في العراق وإقليم كوردستان، أوصى وزير الداخلية فريق حكومة إقليم كوردستان بالتعاون والتنسيق مع الفريق الاتحادي وتنفيذ التوصيات الخاصة بإقليم كوردستان، بعد التكيف مع خصائص المؤسسات، في أقرب وقت ممكن، كما تحدث عن مشروع قانون حكومة إقليم كوردستان للانفاذ التدريجي للقانون الاتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المصدّق عليه من قبل مجلس الوزراء والذي تم أُرساله إلى برلمان كوردستان لإقراره.