اجتماع بين مسرور بارزاني وقوباد طالباني يفضي للاتفاق على حل جميع المشاكل بالحوار

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مع نائب رئيس الحكومة، قوباد طالباني، الوضع السياسي في إقليم كوردستان والمنطقة، وتم الاتفاق “على حل جميع المشاكل من خلال الحوار والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن التشكيلة الحكومية”.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين (8 أيار 2023)، نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

وبحسب بيان حكومة إقليم كوردستان فقد جرى الاجتماع في أجواء إيجابية، وتمت خلالها “مناقشة المشاكل المالية والإدارية التي تواجه حكومة إقليم كوردستان”.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع بحسب البيان على حل “جميع المشاكل من خلال الحوار والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن التشكيلة الحكومية”.

كما شهد الاجتماع، “تسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع السياسي في الإقليم والمنطقة، مع التأكيد على حماية التضامن والتآزر والوحدة الداخلية، حفاظاً على المصالح الوطنية والحقوق الدستورية لمواطني إقليم كوردستان”، وفقاً للبيان.