إيقاف الحملات الإعلامية المضادة بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني

قرر كل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، إيقاف حملاتهما الإعلامية ضد بعضهما البعض.

جاء ذلك بعد زيارة وفد رفيع المستوى لوزارة الخارجية الأميركية إلى إقليم كوردستان.

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية بأن إيقاف الحملات الإعلامية المضادة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يهدف إلى تمهيد السبيل أمام استئناف الاجتماعات بين الحزبين لبحث موضوع الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان.

وكان مقرراً إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان في (1 تشرين الأول 2022) إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف حول قانون الانتخابات وتركيبة مفوضية الانتخابات في إقليم كوردستان والأسلوب الذي يجب أن يتبع في إجراء الانتخابات (دائرة واحدة أم دوائر متعددة) أدت إلى تأجيل الانتخابات.

بعد ذلك، عاد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لتحديد يوم (18 تشرين الثاني 2023) موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في حين أن هناك حاجة لتعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان قبل إجراء الانتخابات.

كانت هناك خلافات كبيرة بين الطرفين الرئيسين في إقليم كوردستان، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، حول مسألة إجراء الانتخابات، لكن بعد عقد سلسلة اجتماعات بين الجانبين اتفق الجانبان على مجموعة من نقاط الخلاف، وأبرز نقاط الخلاف التي لا تزال قائمة بين الجانبين تتمثل في الأسلوب الذي يجب اتباعه للتصويت من جانب مكونات إقليم كوردستان، حيث يؤكد الجانبان على أهمية المكونات وتمثيلها في إقليم كوردستان.

في يوم الأربعاء (3 أيار 2023)، زارت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف، إقليم كوردستان وعقدت اجتماعات منفصلة مع كل من الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائب رئيس إقليم كوردستان قوباد طالباني.

وفي اجتماع الرئيس مسعود بارزاني وباربارا ليف، أكد الجانبان على تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الأطراف السياسية، وفي اجتماع رئيس إقليم كوردستان مع الوفد الأميركي جرت مناقشة المشاكل الداخلية لإقليم كوردستان و”اتفق الجانبان في الرأي بأهمية وحدة صف الأطراف الكوردستانية وحل الخلافات التي بينها”.

“أكدنا على ضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان خلال السنة الحالية وفي موعدها المحدد لها، وعبرنا في هذا السياق عن استعداد حكومة إقليم كوردستان لتقديم التسهيلات كافة”، هذا ما قاله مسرور بارزاني عن اجتماعه مع باربارا ليف.

وأبدى قوباد طالباني خلال لقائه مع باربارا ليف الترحيب بكل المبادرات الرامية لحل المشاكل الداخلية في إقليم كوردستان، وقال: “من أجل حل كل نقاط الخلاف، مستعدون لتشكيل لجنة مشتركة بل وإشراك ممثلين عن حلفائنا فيها”.

وعقد آخر اجتماع بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على مستوى أقسام وأجهزة الانتخابات التابعة للحزبين في (5 نيسان 2023) بمشاركة ممثلية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وقررت في الاجتماع تقديم مقترحاتها حول مشاركة المكونات في انتخابات برلمان كوردستان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.