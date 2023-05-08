مايو 08, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

معبر دولي جديد بين إقليم كوردستان وتركيا

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فى :أخبار عــامة
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معبر دولي جديد بين إقليم كوردستان وتركيا 

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن قرب افتتاح معبر (زيت) الدولي الجديد بين إقليم كوردستان وتركيا خلال هذا الاسبوع، ويأتي ذلك بعد عام من العمل المتواصل لشق طريق رئيسي بين الإقليم وتركيا.

وقال المشرف على إدارة سوران المستقلة، هلكورد شيخ نجيب، أنه سيتم فتح معبر (زيت) الدولي رسميًا أمام السياح هذا الأسبوع.

وكان رئيس أركان وزارة شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان ، الفريق الركن عيسى عوزير ، قد زار ، أمس الأحد ، المعبر الدولي الجديد، برفقة عدد من المسؤولين العسكريين ، لبحث الوضع الأمني في المنطقة.

ويقع معبر زيت الحدودي الدولي في منطقة شيروان مزن التابعة لمنطقة ميرگەسور في ادارة سوران المستقلة، وستكون بذلك بوابة دولية جديدة بين اقليم كوردستان وتركيا.

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