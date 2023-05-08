مايو 08, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مشعان الجبوري: قريباً سنعلن تحالف “السيادة” الجديد بزعامة خميس الخنجرومن دون الحلبوسي

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فى :أخبار عــامة
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مشعان الجبوري: قريباً سنعلن تحالف “السيادة” الجديد بزعامة خميس الخنجرومن دون الحلبوسي

أعلن النائب السابق مشعان الجبوري، وجود اجتماعات تسعى لتشكيل تحالف جديد بزعامة خميس الخنجر، مؤكداً أن التحالف سيكون دون وجود رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقال الجبوري في حديث تلفزيوني، إن “السيادة التي سنعلنها يوم الجمعة القادم بلا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”، مضيفا أن “السيادة لديها زعيم واحد وهو خميس الخنجر”.
وأوضح أنه “سنبدأ بالخطوات الأولى، في إعلان السيادة الجديد، وستكون في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى والأنبار، وهذا العمل بدون الحلبوسي”.
وبين الجبوري أن “السيادة تساند السوداني في عمل الحكومة وإقرار الموازنة وسنتفهم اجراءات رئيس الوزراء لأننا نعتقذ بأنه صادق في وعده”.

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