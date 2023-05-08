أكثر من 19 ألف حالة طلاق في العراق في الربع الأول من 2023

ارتفعت حالات الطلاق في العراق خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي، حيث وصلت إلى أكثر من 19 ألف حالة طلاق.

وقال نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق حازم الرديني في بيان، اليوم الاثنين (8 أيار 2023)، إن “العراق شهد ارتفاع حالات الطلاق خلال الربع الأول من هذا العام حيث بلغ عددها إلى 19 ألف و19 حالة بمعدل تسع حالات طلاق بالساعة الواحدة وحسب احصاءات مجلس القضاء الأعلى”.

وأضاف أن تلك الأرقام هي نفسها التي سجلت خلال العام الماضي وتؤشر نسب عالية وخطيرة في معدلات الطلاق، مؤكداً أن محافظة بغداد جاءت بالمرتبة الأولى بعدد الحالات، والتي بلغت 6609 وبعدها محافظة البصرة بالمرتبة الثانية حيث بلغت عدد الحالات 2429 حالة، وهذا يعني أن المحافظتين تشكلان نصف العدد، علماً أن الإحصائيات تخص 15 محافظة عدا محافظات إقليم كوردستان.

في السياق حذر الرديني من استمرار ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع والتي أغلبها تعود للعامل الاقتصادي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة العالية ،وكذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والعنف الأسري وزواج القاصرات، مطالباً الحكومة بالعمل على معالجة الأسباب أعلاه لما لهذه الظاهرة من مخاطر اجتماعية وتفكك للأسرة والمجتمع.

يذكر أن دراسة نشرت في آذار 2021 في المجلة الشهرية لمجلس القضاء الأعلى، أشارت فيها إلى أن السكن المشترك مع أهل الزوج يؤدي في أحيان كثيرة إلى تدخل الأهل في حياة الزوجين بشكل سلبي، وهناك أيضاً اعتماد الزوج مادياً على أهله وصعوبة الحصول على فرص عمل، فضلاً عن الخيانة الزوجية بسبب الانترنت.

ويعدّ الزواج المبكر سبباً رئيسياً للطلاق، خلال العام 2020، سجّلت 1498 حالة طلاق لمراهقات لم يبلغن الـ15 عاماً من العمر بعد، وفي العام الذي تلاه، سجلت 2594 حالة.