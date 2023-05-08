رئيس الجمهورية: لدينا ما يقارب 15 ألف معمل ومصنع مغلق منذ 2003

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، أن العراق يمتلك ما يقارب 15 ألف معمل ومصنع مغلق منذ العام 2003.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى مساء يوم الأحد 7 أيار 2023 على هامش زيارته إلى لندن، أبناء الجالية العراقية من ممثلي منظمات المجتمع المدني والطوائف والأحزاب والفعاليات السياسية”.

وأكد رشيد، خلال اللقاء الذي حضرته السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، ووزراء الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، والتعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، والتربية إبراهيم نامس الجبوري، وسفير العراق لدى المملكة المتحدة محمد جعفر الصدر، أن “العراق يعيش مرحلة جديدة وهناك إيجابيات كثيرة منها الأمن والاستقرار الذي هو بداية لكل عملية تنموية وسلام”.

وأضاف رئيس الجمهورية أن “الانتخابات السابقة مرت بفترة طويلة، لكن نتائجها كانت إيجابية ومفيدة، حيث أوجدت نوعا من الاتفاق بين الكتل السياسية عن طريق الحوار، والآن الحكومة العراقية مهتمة بتقديم الخدمات للمجتمع، ولديها برنامج كامل من جميع النواحي، وهذه بداية جديدة لعراق جديد، نهتم فيه بتطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات”، مشير إلى أن “العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان طبيعية جدا وهناك بعض المسائل العالقة بين الجانبين لكن توجد إرادة لإيجاد الحلول لها من خلال الدستور والقانون”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى، “بعض التراكمات المهمة التي بقيت على عاتق الحكومة الجديدة، فالموازنة لم تتم المصادقة عليها منذ ثلاث سنوات، ولدينا ما يقارب من( 10) آلاف أو (15) ألف معمل ومصنع في العراق جميعها مغلقة منذ 2003، وهذا يحتاج إلى جهد وعمل وموازنة وتشجيع القطاع الخاص على العمل”.

وتحدث رشيد عن “علاقات العراق مع دول العالم والجوار والحرص على تطويرها، مشددا على رفض التدخلات الخارجية، وأن العراق للعراقيين”.

وبشأن الكفاءات العراقية في الخارج أوضح رئيس الجمهورية أن “هناك الكثير من الكفاءات ونرحب بمن يرغب بالعودة إلى بلده لكي يقدم خدماته لأبناء شعبه والأجواء مناسبة، وهناك مجال في العراق لاحتواء الكفاءات”.