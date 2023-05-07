مايو 07, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الرئيس بارزاني يستقبل السفير البريطاني في العراق

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني يستقبل السفير البريطاني في العراق

استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاحد في أربيل السفير البريطاني لدى العراق مايك رايسون ريشتاردسون، وتم بحث الوضع السياسي في العراق والعلاقات بين حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، كما شدد الطرفان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وفيما يلي نص بيان مقر البارزاني:

إستقبل الرئيس مسعود بارزاني ،اليوم الأحد ٧ أيار ٢٠٢٣ في صلاح الدين ، السفير البريطاني لدى العراق مايك برايسون ريتشاردسون والوفد المرافق له.

حضرت اللقاء السيدة روزي كيف القنصل العام البريطاني في أربيل. وقدم الرئيس بارزاني تهانيه للشعب البريطاني بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث.

كما تم خلال اللقاء بحث الوضع السياسي في العراق والعلاقات بين حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية والتأكيد على تطوير وتحسين العلاقات بين الجانبين.

بحث الاجتماع أيضاً الاوضاع الداخلية في إقليم كوردستان وشدد الطرفان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

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