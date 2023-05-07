نيجيرفان بارزاني: بعد 20 عاماً من تحرير العراق ينبغي أن نستفيد من أخطاء الماضي

دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، إلى ضرورة الإستفادة من أخطاء الماضي في إدارة وبناء البلاد وذلك بعد مرور 20 عاماً على تحرير العراق من حكم نظام البعث بقيادة صدام حسين على ايدي القوات الأمريكية وحلفائها.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة، إن الرئيس نيجيرفان بارزاني استقبل بعد ظهر اليوم وفداً من كلية الدفاع الوطني التابعة لكلية الدفاع للتعليم العالي والتي هي مؤسسة تعليمية وتدريبية تابعة لوزارة الدفاع العراقية ويتألف طلابها من أصحاب الرتب العسكرية والمسؤولين والمستشارين وادارة الوزارات و المؤسسات الحكومية و يُمنحون الشهادات في مجال الدفاع و الادارة.

وأضاف البيان أنه خلال اللقاء أعرب الرئيس نيجيرفان بارزاني عن سعادته بزيارة الوفد لاقليم كوردستان وتطوير العلاقة بين المؤسسات العسكرية والدوائر في جميع المجالات الأخرى في العراق كافة من بينها إقليم كوردستان، مثمناً برنامج التعليم في تلك الجامعة والأقسام والكليات الذي يستند على المبادئ الوطنية والعلمية.

وشدد رئيس الإقليم على أنه بعد 20 عاما من تحرير العراق، يجب أن نستفيد من أخطاء الماضي، بخطة واضحة ومشتركة، لاتخاذ خطوات أفضل نحو المستقبل ومشاركة جميع المكونات في إدارة وبناء البلاد.

بدوره أعرب الوفد عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان، معبرا عن شكره على دور رئيس إقليم كوردستان وخطابه وآرائه الوطنية على مستوى العراق عامة.